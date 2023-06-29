 
مباشر

طبيب يوضح أنواع الأطعمة التي يجب تناولها في الصيف

الصحة

طبيب يوضح أنواع الأطعمة التي يجب تناولها في الصيف
Globallookpress Elena Sikorskaya/
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vldv

أعلنت الدكتورة ناتاليا غريدينا خبيرة التغذية الروسية، أنه يفضل في الصيف تناول المواد الغذائية المحتوية على كمية كبيرة من الماء وخاصة الخضروات والفواكه والخضار.



وتقول الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru: "تناولوا في الصيف الخيار والفجل والطماطم والخضروات المختلفة، وكذلك الفواكه والثمار مثل الحمضيات والفراولة ويجب الاكثار من شرب الماء وإضافة الحبوب إلى النظام الغذائي".

إقرأ المزيد
خبيرة تتحدث عن أطعمة يجب استبعادها في الجو الحار
خبيرة تتحدث عن أطعمة يجب استبعادها في الجو الحار

ووفقا لها، يمكن أيضا شرب عصائر الفواكه والخضروات الطازجة، وكذلك مغلي الفواكه الطازجة والثمار، ولكن يفضل أن تكون خالية من السكر أو محتوية على نسبة بسيطة منه. كما يمكن تناول الخضروات الطازجة لتعويض نقص الفيتامينات في الجسم.

وتوصي بتجنب تناول الأطعمة "الثقيلة" مثل اللحوم الدهنية والمشويات والحلويات والأطعمة الحارة.

وتقول: "لا ينبغي في الصيف تناول الايس كريم (البوظة) لأن الجسم خلال عملية هضمه سيطلق كمية كبيرة من الحرارة بدلا من التبريد المطلوب. كما يجب الامتناع عن تناول الموالح والأطعمة المدخنة لأنها تحبس السوائل في الجسم".

المصدر: Gazeta.Ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا