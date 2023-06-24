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طبيبة تنفي تأثير التوقيت الصيفي على الصحة

الصحة

طبيبة تنفي تأثير التوقيت الصيفي على الصحة
dzen.ru
صورة أرشيفية
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أكدت طبيبة الأعصاب الروسية يكاترينا ديميانوفسكايا، أن عودة روسيا المحتملة إلى التوقيت الصيفي، لن يكون لها أي تأثير على صحة المواطنين.

وقالت في حديث لصحيفة Gazeta.Ru: بالنسبة للمواطنين الذين يتبعون نظاما صارما للغاية، وينامون أقل من 7-8 ساعات في اليوم، أو على العكس من ذلك، لا يمتثلون لنظام النوم واليقظة، يمكن أن يسبب الانتقال إلى التوقيت الجديد عدم التزامن والإصابة بمتلازمة عدم تطابق إيقاع اليوم مع إيقاع جسم الإنسان نفسه ( ظاهرة جيت لاغ). 

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مع ذلك فإن طبيب الروسي للأمراض الباطنية أندريه كوندراخين قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية إن جسم الإنسان الذي يعمل بشكل طبيعي لا ينبغي أن يواجه أي مشاكل بسبب الانتقال إلى التوقيت الجديد في فصل الصيف أو الشتاء.

أما أخصائي النوم ألكسندر كالينكين  فقال في حديث أدلى به لقناة RT إن المناقشة المستمرة لضرورة الانتقال إلى التوقيت الصيفي تشير إلى أن الناس ليس لديهم الاجماع على هذه المسألة، ولا توجد بيانات علمية يمكن أن تحدد جدوى مثل هذا القرار.

 المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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