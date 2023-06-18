السعودية.. إنهاء معاناة فتاة باستئصال ورم يزن 6 كلغ من جوفها

نجح فريق طبي بمستشفى "الملك خالد" بنجران جنوب غربي السعودية، في وضع حد لمعاناة مريضة عمرها 16 عاما، بعد إزالة ورم يزن 6 كيلوغرامات، وسبب لها ضيقا في التنفس وآلام في الرقبة والظهر.

وأوضحت صحة نجران أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية للمريضة تبيّن وجود ورم يزن 6 كيلوغرامات، ملاصق للجزء السفلي لفص الرئة اليمنى، والعمود الفقري ومتداخل مع الحبل الشوكي.

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كما تسبب الورم في انحناء العمود الفقري للمريضة، وتسرب سائل الغدة اللمفاوية، وهو ما أدى للتدخل الجراحي من أجل استئصال الورم بالكامل، ووقف تسرب السائل اللمفاوي، في إجراء طبّي يصنف على أنّه متقدم.

وغادرت المريضة المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتماثلها إلى الشفاء.

المصدر: تواصل الإلكترونية