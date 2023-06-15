وفاة مراهق في مستشفى بمدينة ساراتوف الروسية بعد تدخينه سجائر إلكترونية

توفي الخميس 15 يونيو مراهق يبلغ من العمر 15 عاما في مستشفى مدينة ساراتوف الروسية بعد أن دخّن السجائر الإلكترونية.

جاء ذلك في بيان صدر عن إدارة التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية في المنطقة.

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وفقا للبيانات الأولية، تم في 29 مايو الماضي نقل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما إلى المستشفى شخّصت حالته بأنها تسمم مجهول السبب ووذمة رئوية. وقال المحققون في بيان لهم: "على الرغم من تقديم المساعدة الطبية اللازمة، توفي المراهق في 15 يونيو الجاري".

وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم فحص لحقيقة سبب الوفاة، ويتم الآن التأكد من ملابسات الحادث.

وكان وزير الصحة في منطقة ساراتوف الروسية أوليغ كوستين قد أفاد في وقت سابق بأنه تم في مساء يوم 29 مايو عام 2023 نقل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الأطفال الإكلينيكي المحلي في ساراتوف، وكان في حالة حرجة. واتضح لاحقا أن حالته تدهورت بعد أن دخّن السجائر الإلكترونية بصحبة أصدقائه. ورفض قلب المراهق العمل مرتيْن ، لكن الأطباء استطاعوا تشغيله، وبعد ذلك جعلوه يدخل في غيبوبة اصطناعية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا