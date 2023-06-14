كيف يمكن أن يؤدي تزامن إضاءة المستشفى مع ضوء النهار إلى تسريع عملية الشفاء؟!

تعد الإضاءة الفلورية القاسية مزعجة بالنسبة لأي مريض في المستشفى، ويمكن أن تجعل النوم الذي تشتد الحاجة إليه بعيد المنال.

وتظهر الأبحاث بشكل متزايد أن هذا النوع من الضوء الاصطناعي يمكن أن يؤثر أيضا سلبا على الوقت الذي سيستغرقه الشفاء.

وهذا هو السبب في أن مهنة الطب تهتم بما يسمى بتقنية "الإضاءة اليومية" - التي تحاكي نمط ضوء الشمس اليومي الطبيعي "لإعادة ضبط" ساعات الجسم الداخلية (أو إيقاعات الساعة البيولوجية) وبالتالي تحسين النوم والرفاهية.

وهنا أصبح مركز والتون، المستشفى المتخصص في طب الأعصاب في ليفربول، أول موضع ثقة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة تجري فيه تجربة لاختبار تأثير هذا النوع من الإضاءة على المرضى، على أمل تقليل الوقت الذي يقضونه في المستشفى.

وبالنسبة للدراسة التي استمرت ستة أشهر، تم إنشاء نظام إضاءة يومي في غرفة الإنعاش في وحدة العناية المركزة (ICU). وتبدو التجهيزات وكأنها إضاءة عادية على أسقف المستشفى ولكنها تحتوي على لمبات LED "ذكية" ذات سطوع مماثل لضوء النهار تخفت تلقائيا مع غروب الشمس.

وتقول أونا دوهرتي، رئيسة وحدة العناية المركزة في مركز والتون: "تعد الإضاءة في وحدة العناية المركزة أكثر أهمية لأنها يجب أن تكون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى نتمكن من إدارة الرعاية المعقدة للمرضى هناك. إحدى المشاكل الرئيسية هي الهذيان، وهي حالة من الارتباك الحاد عندما يفقد المرضى إحساسهم بالمكان والوقت من اليوم، والذي، بالإضافة إلى كونه من الصعب إدارته، يميل إلى إبطاء وقت الشفاء. ويمكن أن يحدث الهذيان لأي مريض أثناء الإقامة في المستشفى، لكنها مشكلة خاصة في وحدات طب الأعصاب المتخصصة مثل وحداتنا التي تتعامل مع إصابات الدماغ والعمود الفقري. ويتعافى المريض المهتاج والارتباك بشكل أبطأ لأنه لا ينام ولا يمكنه المشاركة في بعض العلاجات النشطة، مثل العلاج الطبيعي، التي تعد جزءا مهما من إعادة التأهيل. نأمل أن تساعد الإضاءة الجديدة في تنظيم ساعات أجسام المرضى حتى يتمكنوا من البقاء أكثر هدوءا والنوم والشفاء بشكل أفضل، ما يساعدهم على الخروج من الرعاية الحرجة بشكل أسرع".

وتعد إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا المفتاح عندما نشعر باليقظة أو بالحاجة إلى النوم، وتؤثر على مجموعة من الوظائف الأخرى مثل الجوع والتمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم وحتى المناعة.

ويوضح البروفيسور راسل فوستر، عالم الأعصاب بجامعة أكسفورد وأحد رواد المملكة المتحدة: "البشر مخلوقات تبحث عن الضوء، مع وجود ضوء الشمس أمرا ضروريا لإعادة ضبط هذه الساعة الداخلية على أساس يومي للحفاظ على أجسامنا تعمل بسلاسة على مدار 24 ساعة باحثين في هذا المجال. عندما يخرج عن المزامنة، فإننا نعاني من مشاكل في النوم ونوع من إرهاق السفر".

ويدرك العلماء الآن أن هذا الاضطراب يمكن أن يكون له تأثير خطير على الصحة، حيث ربطت الدراسات نقص الضوء الطبيعي بمجموعة واسعة من الحالات بما في ذلك الاكتئاب، ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان - ومعدل الشفاء الضعيف.

ويقول البروفيسور فوستر: "نعلم، على سبيل المثال، أن 97% من ساعات العمل الليلية للعاملين في النوبات الليلية لا تتكيف أبدا مع العمل في الليل، ونتيجة لذلك، فإن كل هذه الظروف الصحية الخطيرة أكثر انتشارا بين هذه المجموعة. ولكن مع أسلوب حياتنا الحديث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإن له آثارا صحية علينا جميعا".

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وقاد البروفيسور فوستر بحثا أظهر أن أجسامنا تستجيب للضوء عبر مستقبلات ضوئية في العين تسمى الخلايا العقدية الشبكية الحساسة للضوء. وهذه منفصلة عن النظام البصري وتتفاعل مع التغيرات في شدة الضوء واللون. ويُقاس سطوع الضوء بوحدة اللوكس. ويوضح البروفيسور فوستر قائلا: "الضوء الطبيعي يبلغ حوالي 10000 لوكس - [خمس إلى عشر مرات] أكثر سطوعا من الإضاءة الداخلية الاصطناعية. ونظرا لأننا نقضي وقتا أطول في الداخل، فإن الغالبية العظمى من تعرضنا للضوء يكون من الإضاءة الاصطناعية، وهي غير كافية لتوفير إشارات الضوء اليومية التي تحتاجها أجسامنا".

وفي عام 2018، وجدت مراجعة لـ 128 دراسة أجرتها جامعة هلسنكي في فنلندا أن التعرض المطول للضوء الاصطناعي في الأماكن المغلقة في الصباح يزيد من مستويات الميلاتونين، وهو هرمون يساعد في تنظيم دورة نومنا، ما يجعل الناس يشعرون بالتعب عند الاستيقاظ - وهو التأثير المعاكس من الضوء الطبيعي.

وعلى العكس من ذلك، في المساء، أدت الإضاءة الاصطناعية إلى كبت إفراز الميلاتونين، ما قلل من الشعور الطبيعي بالنعاس الذي يساعدنا على الانجراف.

وتهدف الإضاءة اليومية إلى عكس المشكلة من خلال مصابيح LED التي تغير سطوعها ولون الضوء لتتناسب مع نمط شروق الشمس وغروبها محليا.

ويوضح سام لوتاس، مؤسس Circada Lighting، الشركة المشاركة في التجربة في والتون: "يوفر هذا تحفيزا للضوء الساطع للمرضى الذي يتراكم تدريجيا من الصباح، ثم ينخفض ببطء إلى ضوء دافئ أكثر استرخاء في الليل، ما يساعد على الحفاظ على تزامن ساعة الجسم".

ويتم تجربة الإضاءة اليومية في دور الرعاية لتنظيم ساعات الجسم لمرضى الخرف، الذين يمكن أن يتأثر إحساسهم بالليل والنهار بالمرض.

ووجدت النتائج الأولية في عام 2021 من دراسة مستمرة أجرتها جامعة ألبورغ في الدنمارك أن الإضاءة اليومية أدت إلى استيقاظ أقل ليلا بين المقيمين في دور رعاية المسنين.

ويمكن أيضا أن يستفيد موظفو الرعاية الصحية الذين يعملون لساعات طويلة في الضوء الاصطناعي، من خلال نوم أفضل. وقد يساعد أيضا في تقليل مرض الموظفين وزيادة الإنتاجية في العاملين في المكاتب.

وفي دراسة صغيرة أجراها مركز أبحاث الإضاءة في نيويورك في عام 2017، أفاد موظفو المكاتب الذين لديهم وصول محدود للضوء الطبيعي بأنهم يشعرون بمزيد من اليقظة بعد أسبوع من الإضاءة اليومية.

ومع ذلك، يبدو البروفيسور فوستر حذرا. يقول: "أعتقد أن الإضاءة اليومية لديها القدرة على توفير الكثير من الفوائد مثل تحسين جودة النوم ونحن نقترب أكثر من ذلك. لكن الطريقة التي يستجيب بها أجسامنا للضوء معقدة وتظل الأسئلة الرئيسية دون حل - ما هي الشدة والمدة والوقت المناسب لاستخدام الضوء؟ وبالإضافة إلى ذلك، يلعب عمر الشخص وتاريخه الصحي دورا. وبمجرد اكتشاف ذلك، أعتقد أنه سيتم استخدام الإضاءة اليومية في جميع الأماكن الطبية - وحتى في منازلنا".

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج الأماكن الطبية، فإن أفضل طريقة للحفاظ على إيقاعاتنا اليومية بالترتيب هي ببساطة الخروج في الهواء الطلق في ضوء الصباح كل يوم لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك - من الناحية المثالية بين الساعة 6 صباحا و10 صباحا، كما يقول فوستر.

ويشرح قائلا: "هذا هو السبب في أن الدراسة التي أجرتها الجامعة التشيكية لعلوم الحياة عام 2019 وجدت أن مرافقي الكلاب ينامون بمعدل 35 دقيقة أطول في الليل. فهم يخرجون مع رفقائهم من الكلاب في الصباح ويتلقون ضوءا طبيعيا ساطعا، ما يعيد ضبط ساعات أجسامهم لتكون في حالة تأهب في الصباح ثم يشعرون بالنعاس في الليل".

المصدر: ديلي ميل