الجراحون الروس يطورون أنواعا طفيفة التوغل لعلاج الأورام الخبيثة

نال ثلاثة أكاديميين من أكاديمية العلوم الروسية جائزة الدولة لقاء تطبيقهم أساليب جديدة في علاج مرض السرطان.

وقد أدخل الحائزون على الجائزة أساليب علاج في الممارسة الطبية تنطوي على حد أدنى من التدخل الجراحي، بالإضافة إلى إجراء العمليات بمساعدة الروبوت.

نال الأكاديميون دميتري بوشكار وإيغور خاتكوف وأليكسي شابونين جائزة الدولة لعام 2022 في العلوم والتكنولوجيا على تطبيقهم طريقة التوغل طفيفة (السطحي) في علاج بعض أنواع مرض السرطان.

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ومنحهم الجائزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول "عيد روسيا" 12 يونيو الجاري.

وقد كانت نتيجة عمل فريق الدراسة هي تطبيق علاج معقد للمرضى الذين يعانون من أورام في أعضاء البطن، ويتضمن هذا العلاج حداً أدنى من التدخل الجراحي، فضلا عن استخدام التقنيات الروبوتية.

وبفضل جهود العلماء، أصبحت روسيا واحدة من البلدان التي أجريت فيها عمليات جراحية بالمنظار (بدون تشريح واسع للأنسجة، أي من خلال عدة ثقوب فقط) لسرطان البنكرياس.

وكان دميتري بوشكار أول مَن أجرى عمليات بمساعدة الروبوت لمرضى سرطان البروستاتا. وبالإضافة إلى ذلك، درس هذا الأكاديمي بالتفصيل ميزات تشريح غدة البروستات والخصائص المورفولوجية للأورام، مما جعل من الممكن تنظيم أساليب جديدة في علاج السرطان. ويتمتع بوشكار بأكبر قدر من الخبرة في إجراء العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت، وقد قام فريقه بتدريب المئات من المتخصصين الروس.

وقال مستشار الرئيس الروسي أندريه فورسينكو:"يرتبط بأسماء هؤلاء الجراحين تطبيث هذه الأساليب على نطاق واسع في الممارسة العملية. وتجرى حاليا عشرات الآلاف من العمليات الجراحية في أصعب المناطق في روسيا سنويا. وإن هؤلاء الجراحين، علاوة على ذلك، معروفون في جميع أنحاء العالم.

وفي ما يتعلق بـ(إيغور خاتكوف) فهو واحد من ثلاثة جراحين في العالم أجروا عمليات جراحية على أورام البنكرياس، وهي عمليات معقدة للغاية، ونجح في تنفيذها، وهو عضو في جمعية الجراحين الأمريكية.

وفي حديثه عن أليكسي شابونين، شدد فورسينكو على أنه يؤدي عمليات صعبة ومعقدة دائما، وحسب فورسينكو، فإن شابونين استطاع جعل تلك العمليات أقل إيلاماً، والأهم من ذلك أنها قللت إلى حد بعيد من خطر الإنتان.

المصدر: تاس