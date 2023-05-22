طبيبة روسية تكشف المادة الأكثر ضررا للدماغ

أعلنت الدكتورة يلينا إيغورينيفا، أخصائية طب الأطفال الحديثي الولادة، أن مشروبات الطاقة والأدوية المنبهة تلحق الضرر بعمل الدماغ.

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وتشير الطبيبة، إلى أن النسبة العالية للكافيين في مشروبات الطاقة يلحق الضرر بالجسم.

وتقول: "إن مكونات مشروبات الطاقة، لها تأثير منشط قوي في العديد من أعضاء الجسم، التي تعاني من الإجهاد دائما. وتحت تأثير هذه المكونات، يمكن أن تحدث اضطرابات في النوم وزيادة في التهيج، وبالتالي سيحصل الشخص على تأثير معاكس- انخفاض الأداء ومشكلات في التركيز والانتباه، وربما تتطور إلى الإدمان".

وتؤكد الطبيبة، على أن تناول الأدوية المنبهة والمهدئة من دون وصفة طبية، قد يشكل خطورة على الصحة.

وتقول: "للمستحضرات الطبية آلية عمل معقدة، ولها آثار جانبية، لذلك يتم وصفها بدقة وفق المؤشرات طبية".

المصدر:نوفوستي