الرقابة الروسية: "أرتكتوروس" من أكثر متحورات فيروس "كورونا" عدوى

يعتبر المتغيّر الفرعي "أركتوروس" من أكثر متحورات فيروس "كورونا" عدوى، وليس مستبعدا خطر انتشاره في روسيا.

أعلنت ذلك، آنا بوبوفا رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية في مقابلة أجرتها معها الخميس 26 أبريل قناة "روسيا – 24" التلفزيونية.

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وحسب بوبوفا فإن "أركتوروس" يُعد أكثر متغيرات فيروس كورونا" عدوى وأسرعها انتشارا، وأشارت الموظفة إلى أنه يمكن أن يصيب هذا المتغير الفرعي مجموعات كبيرة من السكان.

وأضافت رئيسة "روس بوتريب نادزور" أنه تم تسجيل الإصابات بمتحور "أركتوروس" في مقاطعتي إركوتسك في شرق سيبيريا وروستوف بجنوب روسيا وشبه جزيرة القرم وموسكو.

أما الحالات الأولى للإصابة بهذا المتحور فسُجلت في روسيا يوم 18 أبريل.

بينما قال عالم الفيروسات الروسي المعروف، أناتولي ألشتاين، إن كال اللقاحات الموجودة في روسيا فعالة ضد هذا المتغير الفرعي لفيروس "كورونا".

المصدر: تاس