طبيب أورام يوضح لماذا يشخص السرطان في مراحله المتقدمة لدى الشباب

كشف البروفيسور الكسندر سيرياكوف، كبير أطباء الأورام في مشفى SM-Clinic سبب تشخيض السرطان لدى الشباب في مراحله المتقدمة عادة.



ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه غالبا ما يشخص السرطان لدى الشباب في مراحل متقدمة بسبب إهمالهم، ما يؤدي بالتالي إلى صعوبة علاجهم.

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ووفقا له، السن المبكرة لأمراض السرطان هو 35-40 عاما. وهناك رأي مفاده أن السرطان يتطور بصورة سريعة لدى الشباب. ولكن في الواقع هذا الرأي غير صحيح.

ويقول: "غالبا ما نتعامل مع نوع من الاهمال من جانب الشباب الذين لا يخضعون لفحص سنوي ولكنهم يطلبون المساعدة الطبية عندما لا يعود ممكنا تجاهل أعراض المرض. ونتيجة لذلك غالبا ما تشخص إصابتهم بالسرطان وهو في مرحلة متقدمة ما يصبح من الصعب علاجهم".

ويضيف: يتطور السرطان في الفئات العمرية الأكبر بسرعة وتشخيصه سيئ كما في فئة الشباب، ويمكن أن يتطور خلال عدة سنوات.

ويقول: "يعتمد كل شيء على ما يسمى بالنشاط التكاثري للورم. فإذا كان في الورم العديد من الخلايا المستنسخة فإنها تتكاثر بسرعة وتشكل نقائل metastasis

عديدة، كما في فئة الشباب كذلك في فئة كبار السن".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"