دراسة ضخمة تفضح أحد المخاوف الأكثر شيوعا التي تحيط بتطعيمات "كوفيد-19"!

خلصت دراسة ضخمة في الولايات المتحدة شملت عشرات الآلاف من قدامى المحاربين العسكريين إلى أن هناك خطرا ضئيلا للإصابة بجلطة دموية نتيجة لقاح "كوفيد-19".

وفي حين أن النتائج قد لا تفعل الكثير لإقناع العديد من المدافعين عن اللقاحات بالسلامة النسبية للتطعيمات، فمن المأمول أن تعزز الثقة في المجتمعات بأن اللقاحات أكثر أمانا بكثير من المرض الذي يقصدون الوقاية منه، والذي من المعروف أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE).

ويقول بيتر إل إلكين، دكتوراه في الطب، والمعد الأول في الورقة البحثية وكذلك أستاذ ورئيس قسم المعلوماتية الطبية الحيوية في جامعة بوفالو: "هذه الدراسة القائمة على السكان وجدت فقط خطرا ضئيلا للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية بعد التطعيم ضد "كوفيد-19"".

ويقول إلكين: "نظرا للمخاطر الكبيرة للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية الناتجة عن عدوى "كوفيد-19"، فإن نسبة المخاطر إلى الفوائد تفضل التطعيم بشدة".

وكان هذا هو الإجماع العام بين الخبراء طوال الوقت، ولحسن الحظ كان له صدى في معظم أنحاء العالم، حيث تم إعطاء 9.23 مليارات جرعة من لقاحات "كوفيد-19" على مستوى العالم حتى الآن.

ومن الواضح أن الإهمال لا يعني أن الخطر هو صفر. ومع ذلك، فإن أي فرصة للإصابة بجلطات دموية تكون أعلى بعدة مرات إذا لم يتم تطعيمك من احتمال إصابتك او اذا اصبت بفيروس SARS-CoV-2، وهي نتيجة محتملة بشكل لا يصدق في السكان غير المحصنين مع الحد الأدنى من تدابير السلامة المعمول بها.

ويُنسب الفضل إلى اللقاحات على نطاق واسع في المساعدة في تخفيف حدة جائحة "كوفيد-19" المستمرة، وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح في هذه العملية، وهناك أدلة وفيرة على سلامتها وفعاليتها.

ومع ذلك، فقد أثارت شكوك دعاة مناهضة اللقاحات، حيث أشار الكثير منهم إلى الأخبار التي ظهرت في عام 2021 حول وجود صلة محتملة بين لقاحات "كوفيد-19" وجلطات الدم.

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وظل هذا القلق قائما، على الرغم من قلة الأدلة على وجود خطر كبير من اللقاحات، وانتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات العامة الأخرى يشير إلى أن المزيد من الوضوح قد يساعد.

ويقول إلكين: "كان هناك قلق لدى البعض من أن التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" قد يسبب ضررا لا داعي له وأن VTE كان أحد الآليات المتورطة من قبل مضادات التطعيم. أردنا معرفة الحقيقة".

للقيام بذلك، درس إلكين وزملاؤه بيانات من 855686 شخصا، جميعهم من قدامى المحاربين العسكريين الأمريكيين الذين لا يقل عمرهم عن 45 عاما والذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح SARS-CoV-2 قبل 60 يوما على الأقل.

وضمت المجموعة الضابطة 321676 شخصا، وجميعهم أيضا قدامى المحاربين الأمريكيين في نفس الفئة العمرية، لكنهم ما زالوا غير محصنين.

وجاءت البيانات من أداة المراقبة الوطنية التابعة لإدارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، وغطت فترة زمنية من 1 يناير 2020 - والتي كانت قبل أول حالة أمريكية معروفة لـ "كوفيد-19" - حتى 6 مارس 2022.

ووضع الباحثون في الحسبان مجموعة من عوامل الخطر المعروفة للجلطات الدموية الوريدية، بما في ذلك العمر والعرق والجنس ومؤشر كتلة الجسم، للمساعدة في التركيز على أي تأثير من اللقاحات.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الملقحين لديهم معدل VTE يبلغ 1.3755 لكل 1000 شخص، وهو أعلى بنسبة 0.1٪ من معدل VTE الأساسي البالغ 1.3741 لكل 1000 شخص غير المطعمين.

ويقول إلكين: "كان الخطر الزائد حوالي 1.4 حالة لكل مليون مريض تم تطعيمهم. وبالنظر إلى حقيقة أن معدل الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية المصاحبة لـ "كوفيد-19" أكبر بعدة مرات من مخاطر التطعيم، فإن دراستنا تعزز سلامة وأهمية البقاء على قيد الحياة مع لقاحات "كوفيد-19"".

وأشار الباحثون إلى أن الخطر الأكبر قد ينبع من قلة الصفيحات المناعية التي يسببها اللقاح (VITT)، وهي استجابة مناعية تغير كمية ونوعية الصفائح الدموية، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الزيادة الصغيرة في المخاطر تنطبق على لقاحات ناقلات الفيروس الغدي ولقاحات الرنا المرسال، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة موديرنا وفايزر. في كلتا الحالتين، يجادل الباحثون بأن الخطر "تافه".

ولاحظ الباحثون أن الجلطات الدموية الوريدية هي نتيجة بارزة لـ "كوفيد-19"، وتحدث في حوالي 8% من المرضى في المستشفيات و23% من المرضى في وحدة العناية المركزة.

واستنادا إلى 28 يوما من البيانات اعتبارا من 21 يونيو 2021، تشير هذه الأرقام إلى حدوث ما لا يقل عن 3203 حالات زائدة متعلقة بـ "كوفيد-19" من أصل 257125 حالة جديدة لـ "كوفيد-19" المسجلة خلال هذا الوقت. ولكن إذا تم تطعيم كل هؤلاء الأشخاص، فإن العدد المتوقع لحالات VTE الزائدة يصبح أقل من واحد (0.36).

ويقول إلكين: "تُظهر هذه الدراسة قوة البيانات الضخمة، حيث يمكننا استخدام بيانات السجلات الصحية الإلكترونية بطريقة صارمة للإجابة على الأسئلة التي لا يمكن أبدا الإجابة عليها بشكل صحيح من خلال تجربة عشوائية محكومة، نظرا لصغر حجم التأثير والحاجة إلى تجنيد الملايين من المرضى".

ويضيف: "إنه مثال على كيفية إجابة المعلوماتية الطبية الحيوية على الأسئلة السريرية المهمة، ويمكن أن يساعد هذا الناس على التعرف على فائدة لقاح "كوفيد-19" وتحسين الالتزام بهذا الدليل الإكلينيكي المعتمد".

نُشرت الدراسة في مجلة Clinical and Translational Science.

المصدر: ساينس ألرت