أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل إصابتين جديدتين بجدري القردة اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 20.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المريضين هما مواطنان كوريان جنوبيان، يقيمان في إقليم كيونغكي وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي على التوالي، ولم يسافرا مؤخرا إلى الخارج.

وينحصر مرض جدري القرود، حتى الوقت الراهن، في مناطق في وسط وغرب إفريقيا، ويمكن أن يسبب الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والآفات.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بجدري القرود في 22 يونيو من العام الماضي و4 حالات أخرى بحلول مارس. وكانت الحالات الخمس الأولى مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

لكن الـ15 حالة الأخيرة التي بدأت في 8 أبريل، انتقلت محليا دون وجود سجل سفر خارجي حديث.

المصدر: يونهاب