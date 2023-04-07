دراسة تدحض ادعاء شائعا حول منتجات لتعزيز إنتاج حليب الرضاعة!

تعاون باحثو التغذية الأمريكيون في دراسة جديدة تصب الماء البارد على الادعاء بأن "بسكويت الرضاعة" يعزز إنتاج حليب الثدي.

وتقارن تجربةٌ مَعيشةٌ ذات شواهد، الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن من الثدي، وتينك اللواتي يتناولن البسكويت "المحفز للحليب" يوميا مع النساء اللواتي لم يعثرن على دليل على أن استهلاك البسكويت إياه له ذاك التأثير المعلن.

وغالبا ما تكون منتجات البسكويت باهظة الثمن وعالية السعرات الحرارية والسكر المضاف، ويتم تسويقها بمكونات يقال إنها تزيد من إنتاج الحليب، لكن الباحثين يحذرون من أن هذا قد يضلل الآباء الجدد الضعفاء الخبرة.

وتقول المعدة الرئيسية وعالمة التغذية آنا بالاسيوس من جامعة جورجيا الجنوبية: "على الرغم من كوني طبيبة وعالمة تغذية تركز على التغذية في المراحل المبكرة من العمر، ما زلت أتذكر مدى صعوبة الرضاعة الطبيعية بالنسبة لي مع طفلي. شراء منتجات البسكويت الخاصة بالإرضاع لزيادة إنتاج الحليب قد يشكل تكلفة غير ضرورية وقد يكون له آثار إضافية على الأمهات، مثل الحد من فقدان الوزن بعد الحمل وتقليل استهلاك الأطعمة الصحية".

ونظرت بالاسيوس وزملاؤها من أربع جامعات أمريكية في مدى نجاح منتجات البسكويت في إنتاج الحليب لدى 176 مشاركة كنّ يمارسن رضاعة طبيعية حصرية لطفل يتمتع بصحة جيدة يبلغ من العمر شهرين.

وكتبوا في ورقتهم المنشورة: "المنتجات ذات الادعاءات التي قد تكون مضللة تملأ السوق. مجموعة متنوعة من المنتجات المتاحة تجاريا تدعي أنها تحسن الرضاعة وصحة الأم /الرضيع؛ ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تدعم الفوائد المزعومة".

ولاختبار الادعاءات، تم تعيين المشاركين في الدراسة بشكل عشوائي إما إلى منتجات البسكويت الخاصة بالإرضاع التي تحتوي على مكونات يقال إنها تعزز إنتاج الحليب، أو منتجات البسكويت العادية المماثلة في السعرات الحرارية والعرض التقديمي ولكنها تفتقر إلى هذه المكونات. ودون معرفة النوع الذي لديهن، طُلب من الأمهات استهلاك ما يقرب من 57 غراما (2 أونصة) من منتجات البسكويت الخاصة بهن كل يوم لمدة شهر.

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وبعد شهر من الاستهلاك اليومي لمنتجات البسكويت، لم يكن هناك فرق ملحوظ في إنتاج حليب الثدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.

وتوضح بالاسيوس: "يسلط بحثنا الضوء على أن منتجات البسكويت الخاصة بالإرضاع، والتي تشمل السكريات المضافة والدهون المشبعة، قد لا يكون لها الفوائد المزعومة المذكورة لزيادة إنتاج الحليب".

وتنصح منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية الحصرية للأشهر الستة الأولى من الحياة والاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع الأطعمة التكميلية حتى سن الثانية أو ما بعد ذلك.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الأمهات يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر عما هو موصى به أو مرغوب فيه شخصيا. أحد أسباب ذلك هو أن بعض الأمهات يشعرن أنه ليس لديهن ما يكفي من الحليب لإطعام أطفالهن.

وربما للاستفادة من هذا السوق المربح - يتم صنع منتجات البسكويت الخاصة بالإرضاع باستخدام galactagogues، وهي مكونات يُزعم أنها تزيد من إنتاج الحليب. دقيق الشوفان ووجبة بذور الكتان والحلبة وخميرة البيرة وخلاصة الشوك المبارك ليست سوى بعضا من العديد من أنواع galactagogues التي يشيع استخدامها في منتجات البسكويت هذه.

ويلاحظ فريق البحث أنه كان هناك نقص في الأبحاث عالية الجودة حول تأثيرات مدرات الحليب على إنتاج الحليب البشري، وأن الدراسات السابقة لها طرق مختلفة تجعل من الصعب استخلاص استنتاجات عامة أو إنشاء علاقة سببية.

ويقول ديفيد أليسون، عالم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة إنديانا: "في كثير من الأحيان في مجال التغذية والغذاء، فإن المعتقدات القوية - أحيانا حتى التخمينات المنطقية جيدا القائمة على بعض المعرفة العلمية - يتم الخلط بينها وبين الحقائق المثبتة. التخمين جيد، لكن المعرفة أفضل. لقد توصلنا إلى معرفة تأثيرات التغذية والمكملات الغذائية من خلال تجارب صارمة وعشوائية ومحكومة. وبعد إجراء مثل هذه الدراسة على منتجات البسكويت الخاصة بالإرضاع، لم نجد أي دليل على فعاليتها".

ويقترح الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول منتجات البسكويت الأخرى الخاصة بالإرضاع وعلى الأمهات اللواتي يكون مخزون الحليب لديهن منخفضا. وقد استخدمت هذه الدراسة نوعا واحدا من منتجات البسكويت الخاصة بالإرضاع، واعتقد الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة أن لديهم ما يكفي من الحليب للبدء به.

وتخلص أليسون إلى أن "عبء الإثبات يقع الآن على عاتق أولئك الذين يزعمون أن هناك تأثيرا".

نُشر البحث في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

المصدر: ساينس ألرت