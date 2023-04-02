طبيبة تحدد طرق الوقاية من الخرف المرتبط بالعمر

كشفت الدكتورة ايلين مخيتاريان، أخصائية طب الأعصاب رئيسة مختبر طب الشيخوخة العصبي بجامعة سيتشينوف الطبية طرق الوقاية من الخرف المرتبط بالعمر.



وتشير الأخصائية في برنامج تلفزيوني إلى أن طرق الوقاية من الخرف بسبب التقدم في العمر هي:-

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- الألم المزمن. وتقول : "الألم المزمن هو عبارة عن مجموعة معينة من الأعراض، تشمل عمليا جميع أقسام الدماغ وليس فقط بؤرة الألم، مثل العمود الفقري . وتتشكل مجموعة الأعراض بشكل اساسي في الحصين. وكلما كان الألم شديدا زاد الاتصال بالدماغ، الذي يرسل اشارات تفيد بضرورة مكافحة الألم والقلق الذي يزيد من شدة الألم".

- مستوى ضغط الدم- تنصح الطبيبة بضرورة علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم وخاصة عمر الشباب ومنتصف العمر.

- ارتفاع مستوى الكولسترول- تشير الطبيبة إلى أنه في السنوات الأخيرة ظهرت اثباتات كثيرة تؤكد على ضرورة تناول الأدوية لتخفيض مستوى الكولسترول في الدم.

- اضطراب السمع- يعتبر هذا أحد عوامل الخطر المسبب لتطور الخرف. لقد اثبتت دراسات عديدة أنه حتى إذا كان للشخص ذاكرة جيدة، ولكنه ضعيف السمع أو لا يسمع فإنه في المتوسط بعد 10-12 سنة يصاب بالخرف.

- العزل الاجتماعي- وفقا للطبيبة، هناك عدد من الإجراءات الوقائية من المرض. وفي مقدمتها النشاط البدني ومنع تطور مرض السكري وارتفاع مستوى الكولسترول في الدم واتباع نظام غذائي صحي والتواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي. رو