كشف المضافات الغذائية الضارة في المنتجات

كشفت الدكتورة داريا روساكوفا خبيرة التغذية الروسية المضافات المستخدمة في انتاج الأطعمة والمواد الغذائية وكيفية اكتشافها في بطاقة التعريف بالمادة.



وتشير الخبيرة إلى أن أولى هذه المضافات جميع أنواع السكر بما فيها سكر الفروكتوز. و لأن السكر يضاف إلى معظم المنتجات الغذائية، يجب الانتباه إلى مكونات المادة.

وتقول: "عموما العصير الطازج يحتوي على كمية سكر تعادل تلك الموجودة في مشروبات الكولا. لأن السكر موجود في الفواكه مثل الموز والتمور والعنب. وإن التخلي عن تناول السكر جزئيا أو كليا يؤثر إيجابيا في الجسم. ولكن يجب أن نتذكر بأن استبدال السكر المكرر بسكر القصب والعسل والفروكتوز والتمر أو العنب وشراب الصبار لا يعني عمليا التخلي عن السكر".

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ووفقا لها، يحتوي العديد من المنتجات على مكونات معدلة وراثيا بما فيها المنتجات النباتية مثل فول الصويا والذرة واللفت والأرز والنشا والبطاطس والبنجر (الشمندر) والقرع والطماطم.

وتشير الخبيرة إلى أنه لم يتضح إلى الآن تماما ما إذا كانت المواد المعدلة وراثيا تجلب الفائدة أو الضرر للجسم. ولكن إذا كان الشخص يرغب بتناول "منتج نقي"، فعليه قراءة الملصق الذي يجب أن يشير إلى أنه يحتوي على "منتجات معدلة وراثيا" ، أو "منتجات تم الحصول عليها من مكونات معدلة وراثيا" ، أو أن "المنتج يحتوي على مكونات كائنات حية معدلة وراثيا". وغالبا ما يشير وجود العديد من المضافات الغذائية E على العبوة إلى أن المنتج يحتوي على كائنات معدلة وراثيا. بالإضافة إلى ذلك، يجب إلقاء نظرة على مظهر المنتج، لأن الخضار والفواكه "المثالية" هي دائما منتجات معدلة وراثيا، لذلك تظل طازجة لفترة طويلة.

وتنصح الخبيرة بالانتباه إلى نسبة احتواء المنتج على دهون متحولة وملح الطعام والنشا وثاني أكسيد الكربون (Е290).

وتقول: "المضافات الغذائية Е621 (الغلوتامات الأحادي الصوديوم) و E627 (غوانيلات الصوديوم) غالبا ما تستخدم في الوجبات الخفيفة، ورقائق البطاطس، ويؤدي استخدامها المتكرر إلى فقدان تدريجي للبصر، وتدهور مستقبلات التذوق. وإلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وإثارة ردود الفعل التحسسية. وأن E211 (بنزوات الصوديوم) مادة حافظة تمنع نشاط الإنزيمات التي تشطر الدهون والنشا، ما يساهم في زيادة الوزن والسمنة".

وتذكر الخبيرة المواد الأخرى التي تضاف إلى المنتجات الغذائية وعواقبها مثل الحساسية أو أعراض عدم تحمل المادة الغذائية. ومن بين المواد الحافظة التي تستخدم الكبريتات ومشتقاتها (E220-E227)، النتريت (E249-E252)، حمض البنزويك ومشتقاته (E200 ، E203). مضادات الأكسدة (E311 ، E320)، بوتيل هيدروكسي تولوين E321. الصبغات E102، SE110، E122، E123، E124، E127، E151 ، E128 ، E107. و النكهات - القرفة، الفانيليا، النعناع، القرنفل، الغلوتامات E550-553، مثبتات الطعم E620 ، E625 ، EE626 ، E629 ، E630 ، E633.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"