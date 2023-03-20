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موسكو تحتل مكانة رائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

الصحة

موسكو تحتل مكانة رائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن ذلك نائب وزير الصحة في روسيا، بافل بوغاتشوف، أن موسكو تحتل مكانة رائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المسؤول قوله "بالطبع تعتبر موسكو اليوم رائدة في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وسهل هذا الامر النظام القانوني التجريبي الذي تعتمده المدينة.. تجربة استخدام تقنيات الكمبيوتر لتحليل بيانات الصور الطبية بدأت في موسكو منذ عام 2020، والاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي في تلك الأجهزة  يساعد على اكتشاف علامات الأمراض الخطيرة في مرحلة مبكرة، ويتيح للطاقم الطبي مزيدًا من الوقت لإجراءات التشخيص".

وأضاف: "تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تصل بشكل متزايد إلى مختلف أنحاء روسيا بشكل عام، وتجربة إدخال هذه التقنيات إلى نظام الرعاية الصحية في موسكو ساهمت في تحسين الوصول إلى البيانات الطبية، وساعدت على تطوير منهجيات جديدة للتعاون مع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي".

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وأشار المسؤول إلى "أن تقنيات الذكاء الاصطناعي دخلت العديد من المجالات في روسيا، واستخدمت في مختلف مناطق البلاد منذ عام 2022، واستخدمت أيضا في نطاق توفير الخدمات للخط الدائري الجديد في مترو أنفاق موسكو".

المصدر: فيستي

 

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