السعودية.. جراحة مزدوجة تنقذ يد مريض أصيب بحادث مروري

نجح أطباء التجميل والعظام بمستشفى الرس العام في السعودية بإجراء عملية جراحية مزدوجة، وإنهاء معاناة شاب عمره 25 عاما تعرض لحادث مروري أدى إلى تعرض يده لجرح هرسي متهتك.

وتسبب الحادث بحدوث جرح هرسي متهتك يشمل ذراع الشاب المصاب والساعد الأيسر، بالإضافة إلى وجود كسر متفتت بعظام الذراع ومفصل الكوع الأيسر مع تهتك شديد بالأنسجة وفقد جزء كبير من الجلد.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه بعد وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات والتصوير الإشعاعي المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وأفاد بأن الأطباء وبعد معاينة نتائج الفحوصات قرروا القيام بالتدخل الجراحي العاجل، مشيرا إلى أن العملية الجراحية نفذها طاقم طبي مشترك بين قسمي التجميل والعظام بمستشفى الرس العام.

وذكر أنه تم خلال العملية تثبيت الكسر وتنظيف الجرح، وتغطية الجلد على مرحلتين كل مرحلة استغرقت 3 ساعات، وذلك عن طريق نقل سديلة جلدية مباشرة من الصدر لتعويض فقد الأنسجة بالذراع.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح التام وخرج المصاب متوجا بالعافية.

يذكر أن مستشفى الرس العام أجرى 4998 عملية جراحية خلال العام 2022.

المصدر: واس