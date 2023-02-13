أخصائي أورام يحذر من الاستهلاك غير المنضبط للمكملات الغذائية

حذر الأكاديمي أندريه كابرين المدير العام للمركز الوطني للبحوث بالأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية، من الاستهلاك غير المنضبط للمكملات الغذائية النشطة بيولوجيا.

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ويشير الخبير في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه "ظهرت بيانات مثيرة جدا للاهتمام تشير إلى أن تناول المكملات الغذائية غير المنضبط يمكن أن يؤثر في تطور السرطان". ويجب على العلماء دراستها وتحليلها.

ويضيف، تنسب السمنة إلى عوامل الخطر المسببة لتطور الأورام. وإن الإفراط في تناول المواد الغذائية الدهنية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون وسرطان البنكرياس. كما ان المدخنين والمفرطين في شرب الكحول هم ضمن مجموعة الخطر أيضا.

ويشير الأكاديمي، إلى أن من غير المرجح أن يتسبب "كوفيد-19" في الإصابة بالسرطان.

ويقول: "لم نلاحظ ان الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي المستجد هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم". كما لا توجد حاليا دراسات شاملة تؤكد قدرة الفيروس التاجي المستجد على التسبب في السرطان.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"