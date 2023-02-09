الإمارات: الأغذية في البلاد خالية من الحشرات مع استثناء واحد فقط

أكدت وزارة التغير المناخي الإماراتية خلو البلاد من المنتجات التي تحتوي الحشرات وأن كافة الأغذية تخضع للرقابة وشروط الصحة، داعية لتحري المعلومات من الجهات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في "تويتر": "في ما يتعلق بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حول قيام بعض الدول الأوروبية بالسماح بإضافة الحشرات لبعض المنتجات الغذائية، نؤكد أن كافة الأغذية المتداولة في أسواق الدولة تخضع للرقابة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة".

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ولفتت الوزارة إلى أنه يتطلب الموافقة على دخول أي منتج غذائي يحتوي على الحشرات أو مستخلصاتها الحصول على شهادة "حلال" والتي تصدر استنادا للفتاوى الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.

وأضافت في هذا الجانب أن اللائحة الفنية رقم 2055 -1 تضمنت بشأن "الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال" على أن "جميع أنواع الحشرات والديدان مثل النمل والنحل هي أغذية غير حلال، ويستثنى من ذلك فقط الجراد وما لا يمكن التحرز منه كأجزاء النحل الساقطة في العسل".

وشدّدت في بيانها أنّه يتم التأكد من استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية من السلطات الرقابية المحلية خاصة في ما يتعلق بسلامة وصحة الأغذية، من خلال التحاليل المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة.

المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية