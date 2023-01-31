بعد عقم استمر 6 سنوات.. ولادة نادرة لسيدة عشرينية بـ3 توائم في السعودية

استقبل فريق طبي مختص في منطقة نجران بالسعودية حالة نادرة لعشرينية حامل بـ3 توائم، بعد معاناة عقم استمرت 6 سنوات.

وأفادت صحة نجران بأن استشاريي النساء والولادة في مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة ولادة طارئة لامرأة عشرينية، أجري لها الفحوصات السريرية العاجلة وأدخلت على إثرها قسم العمليات مراعاة لحالتها وحفاظا على المواليد.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن تم إخضاع السيدة لعملية قيصرية استمرت ساعة ورزقت بـ 3 مواليد أحدهما ذكر، تتراوح أحجامهم بين 1550 و1800 غرام.

وأكدت أنه تم نقلها لقسم التنويم وتقديم الخدمات العلاجية لها حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

وأوضح الفريق الطبي أن هذه الحالات تحدث مرة كل 8 آلاف حمل ونسبة المضاعفات فيها كبير، مبينا أن المريضة سبق لها تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية عن طريق أقسام العيادات الخارجية بعد عقم استمر معها لـ 6 أعوام، وقرر الأطباء إمكانية حدوث فرصة الحمل عن طريق المساعدة بالإخصاب.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة بالمنطقة استقبل 5 حالات من التوائم الثلاثية، فيما قدم خدماته العلاجية والإسعافية والطارئة لـ 67753 حالة في قسم طوارئ الأطفال، و47251 خدمة في طوارئ النساء خلال العام الماضي 2022.

بعد معاناة العقم.. عشرينية تضع 3 توائم في نجران#اليومpic.twitter.com/m4va1xPyxB — صحيفة اليوم (@alyaum) January 31, 2023

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية