الممثل الخاص السابق لبوتين يتعافى من متلازمة غيلان باريه

تحدث مصدر لوكالة "تاس" الروسية عن صحة أناتولي تشوبايس بعد إصابته بمتلازمة غيلان باريه.

وقال المصدر إن ممثل الرئيس الروسي الخاص سابقاً لشؤون العلاقات مع المنظمات الدولية، تعافى بنجاح من متلازمة غيلان باريه، لكنه لم يشارك بعد في مشاريع جديدة.

يذكر أن متلازمة غيلان باريه هي مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية حيث تبدأ الأجسام المضادة في مهاجمة غمد الميلين في الخلايا العصبية الطرفية. ويؤدي تلفه إلى أن المريض يفقد السيطرة جزئيا على عضلات الأطراف، وفي الحالات الشديدة تنشأ مشاكل في عمل عضلات الجهاز التنفسي.

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وتشمل متلازمة غيلان باريه مجموعة من الاضطرابات الحادة في الجهاز العصبي المحيطي. وتتميز بضعف العضلات، وكذلك بالألم والزحف في بداية المرض بسبب تلف الألياف الحسية. كما يتميز كل نوع من الاضطرابات بخصائص فيسيولوجية مرضية وتوزع سريع للضعف في الأطراف والأعصاب القحفية.

تحدث متلازمة Guillain-Barré لدى شخصين من أصل 100.000 شخص سنويا

والسبب الدقيق لمتلازمة غيلان باريه غير معروف. لكن 70٪ من المرضى المصابين بمتلازمة غيلان باريه كانوا يعانون من أمراض معدية سابقاً مثل التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وفيروس زيكا. كما يمكن أن تتطور متلازمة غيلان باريه بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وتسجّل أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة أو اضطرابات الجهاز الهضمي لدى ثلثي المرضى. والأعراض الأولى لمتلازمة غيلان باريه هي تنمل في أصابع الأطراف، يليها ضعف تدريجي في عضلات الأطراف السفلية واضطراب في المشي. وتتطور شدة المرض على مدى عدة ساعات أو أيام ، ويحدث ضعف في الأطراف العلوية وشلل في العصب القحفي. وعادة ما يحمل الشلل طبيعة هامشية لدى نصف المرضى ، وقد يكون الألم هو الشكوى الأولية ، مما يجعل التشخيص صعبا. والرنح والألم أكثر شيوعا عند الأطفال منه لدى البالغين. وقد سجل احتباس البول لدى 10٪ -15٪ من المرضى. و يتجلى الضرر الذي يلحق بالأعصاب اللاإرادية من خلال الدوخة وارتفاع ضغط الدم والتعرق المفرط وعدم انتظام دقات القلب.

يذكر أن أناتولي تشوبايس من مواليد عام 1955 سياسي روسي معروف كان يتولى في التسعينيات مناصب رئيس لجنة الملكية ووزير المالية والنائب الأول لرئيس الوزراء ومدير الديوان الرئاسي ورئيس شركة " "الشبكات الكهربائية الروسية وشركة "تكنولوجيات النانو".

وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة غادر أناتولي تشوبايس روسيا لتلقي العلاج خارجها. وأفادت وسائل الإعلام بأنه قد تلقى العلاج من متلازمة Guillain-Barré في إيطاليا، ثم أخضع لعملية إعادة تأهيل في ألمانيا.

المصدر: تاس