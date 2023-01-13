روسيا.. خبراء مركز "غاماليا" بدأوا بتطوير لقاح ضد "كراكن"

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز بدأوا العمل على تطوير لقاح مضاد للمتغير "كراكن".

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ويشير غينسبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن خبراء المركز يعملون على تطوير لقاح مضاد لجميع المتغيرات الجديدة للفيروس التاجي المستجد بما فيها "كراكن".

ويقول: "نعم، بدأوا في تطوير لقاح جديد، يكون مضادا لجميع متغيرات الفيروس التاجي المستجد التي تبدأ بحرف Х- XBB و XBВ.1.5 "كراكن". ولكني لا أعلم مدى سرعة انتشار متغير XBВ.1.5 ، ويجب الانتهاء من تطوير اللقاح الجديد بأسرع وقت".

وكانت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك، قد أعلنت في وقت سابق، أن الحماية المناعية التي نشأت بعد الإصابة سابقا بالفيروس التاجي المستجد أو التطعيم، قد لا تكون كافية عند الإصابة بمتغير "كراكن".

المصدر: نوفوستي