العلماء الروس يبتكرون سبلا للتشخيص الطبي على أساس الذكاء الاصطناعي

تعمل شركتا K-Sky وMTP Newdiamed الروسيتان جنبا إلى جنب مع الجمعية العلمية لأطباء الأمراض الباطنية في موسكو على تطوير سبل جديدة للتشخيص الطبي.

سيكشف العلماء والأطباء الروس عام 2023 عن تكنولوجيا جديدة لتشخيص الأمراض بواسطة الذكاء الاصطناعي بناء على قائمة تتضمن شكاوي المرضى.

إقرأ المزيد

وصرحت الخدمة الصحفية لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) الروسية لوكالة "تاس" إن تلك التكنولوجيا ستصبح في المستقبل جزءا من البرامج المساعدة للأطباء.

وتقوم شركتا K-Sky وMTP Newdiamed ، بالتعاون مع الجمعية العلمية لأطباء الأمراض الباطنية في موسكو بتطوير مواقع جديدة لدى البحث عن التشخيص الطبي المناسب. ويتوقع أن تقوم مثل هذه الجهات بتحليل محتوى السجلات الطبية الإلكترونية وتحديد الأعراض والعلامات الرئيسية للأمراض.

وقالت الخدمة الصحفية لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية:" سيطوّر الأطباء عام 2023 خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من شأنها تشكيل قائمة بالأمراض المحتملة بناء على شكاوى المرضى، ويتوقع أن يتم تطبيق التكنولوجيا في إطار نظام دعم القرار الطبي".

وبمساعدة تلك الخوارزمية، سيتمكن النظام من مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات المرضى بكتاب مرجعي خاص بالأعراض سيتم إعداده من قبل الأخصائيين في شركة MTP Newdiamed. ويتوقع أن يساعد تطبيق مثل هذه التكنولوجيا في تسريع عملية تقديم الرعاية عند الإصابة بمختلف الأمراض.

المصدر: تاس