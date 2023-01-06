احتمال ظهور سلالة جديدة من "كورونا" ضعيف ولكنه غير مستبعد

قال الخبير الروسي المتخصص في الأمراض المعدية، سيرغي فوزنيسينسكي، إن احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها أن تحل محل أوميكرون ضعيف، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فوزنيسينسكي، وهو أيضا أستاذ في قسم الأمراض المعدية بجامعة الصداقة، أنه "من الناحية النظرية قد تظهر بعض السلالات الأخرى التي ستحل محل أوميكرون، ولا يمكن استبعاد ذلك، على الرغم من أن الاحتمال منخفض".

وأوضح أنه إذا استمر تطور الفيروس فقط في وضعه الحالي "أوميكرون"، فإن احتمال تكرار تفشي الفيروس والمرض يكون ضئيلا للغاية.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة إذا لم يكن لدى السكان مناعة بعد المرض أو التطعيم، أي أن مستوى المناعة ضعيف، فقد يتم تسجيل ارتفاع في الإصابات في مناطق معينة.

المصدر: نوفوستي