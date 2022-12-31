روسيا.. وزارة الصحة ترجح زيادة متوسط ​​العمر أكثر من المتوقع

أعلن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي أن الوزارة ترجح ارتفاع متوسط العمر المتوقع في البلاد حسب الإحصاءات التي ستنشر بنهاية العام الجاري، إلى 72.4 عام.





ووفقا له، كان متوقعا في البداية مع الأخذ بالاعتبار مستوى الإصابات المرضية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، أن يرتفع هذا المعدل إلى 71 عام.

ويقول، "ولكن الآن نلاحظ أن متوسط العمر المتوقع سيزيد على 72.4 عام. أي أنه مقارنة بعام 2021 سيرتفع بمقدار 2.4 عام".

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ويضيف، هذه مؤشرات متوقعة، ولكنها في الواقع ستكون أعلى من ذلك.

ويشير الوزير الروسي، إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض السرطان، مع أن عدد المرضى لم ينخفض. وهذا وفقا له، يدل على فعالية تقنيات العلاج الحديثة. لذلك يتوقع تحسن هذه المؤشرات لاحقا.

ويؤكد موراشكو، على انه لا توجد حاليا أي أزمة في نظام الرعاية الصحية الروسي، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. لذلك يجب استخدام هذا الأمر في تطوير الكفاءات الذاتية.

ويشير موراشكو، إلى تغير الوضع في مجال الطب نحو الأحسن في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

ويقول: "أود اليوم تقديم الشكر إلى زملائي الذين ينقذون الأرواح ليل نهار. انهم أطباء، مروا بلحظات صعبة خلال تقديم المساعدة الطبية تحت القصف. إن كل شيء يتغير نحو الأفضل. آمل أن نستعيد مستوى الرعاية الصحية في المناطق الروسية الجديدة. ونعلم على وجه اليقين، أن جميع مراكز الطب الفيدرالية و الإقليمية، وكذلك الأطباء من جميع مناطق روسيا مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

ووفقا له، تجري أعمال الترميم حاليا في 172 مؤسسة طبية بجمهوريتي دانيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجييه وخيرسون. كما زودت هذه المناطق في عام 2022 بأكثر من 380 سيارة إسعاف وكذلك بمعدات وأجهزة طبية متطورة. وبالإضافة إلى ذلك هناك 450 من العاملين في مجال الطب يقدمون الرعاية الطبية اللازمة للأطفال.

المصدر: فيستي. رو