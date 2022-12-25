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تفش واسع النطاق لعدوى فيروس كورونا في الصين بسبب سلالات معروفة

الصحة

تفش واسع النطاق لعدوى فيروس كورونا في الصين بسبب سلالات معروفة
Legion-Media
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ذكرت بلومبرغ أن موجة جديدة من عدوى فيروس كوفيد ــ 19 "كورونا" ظهرت في الصين، وتسببت فيها سلالات معروفة من COVID-19، سبق أن انتشرت في العديد من البلدان حول العالم.

ونقلت بلومبرغ عن بيتر بوجنر الرئيس التنفيذي لــ "قاعدة البيانات العالمية لجينوم الفيروسات" (GISAID) قوله "في هذه المرحلة، لا يوجد أدلة على حدوث أشياء غير اعتيادية"

 يُذكر أن السلطات الصينية نقلت إلى قاعدة البيانات الدولية 25 عينة وراثية تم جمعها في نوفمبر من مناطق بكين وغوانغتشو ومنغوليا الداخلية. وبعد أن فحص العلماء العينات، اتضح أن هناك تغييرات طفيفة عن السلالات المعروفة، لكنها تحدث بشكل طبيعي أثناء انتقال الفيروس من شخص لآخر.

في يوم الأحد، 25 ديسمبر، ذكرت صحيفة South China Morning Post (SCMP) أن أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا يتم اكتشافها يوميًا في مقاطعة تشجيانغ، التي يبلغ تعداد سكانها 64.5 مليون نسمة.

 المصدر: MK

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