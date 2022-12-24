طبيب روسي يوضح ما لا يجب فعله لشخص مغمي عليه

ماذا يجب أن نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا. وهل يجب وضع حبة نتروغليسيرين تحت لسانه، أم يجب اعطاؤه أدوية أخرى؟





يجيب عن هذه التساؤلات الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، فيقول:

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"بالطبع لا. لأن النتروغليسيرين، هو دواء يساعد كثيرا في علاج النوبات القلبية. ولكن إعطاءه لشخص مغمي عليه، قد يؤدي إلى موته، لأنه يخفض مستوى ضغط الدم بصورة حادة".

ووفقا له، نحن لا نعلم ما سبب حدوث الإغماء، فقد يكون الشخص مصابا باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية.

ويضيف، في بعض الحالات يمكن بحذر إعطاء الأسبيرين للشخص الذي كان يشكو من ألم في الصدر و أغمي عليه.

ويقول: "ولكن كقاعدة عامة، من الأفضل عدم إعطاء أي دواء للشخص المغمي عليه".

المصدر: فيستي. رو