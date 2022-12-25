"مضاعفات رئيسية" أبلغ عنها 40٪ من مرضى الكبد "في مراحله النهائية"!

يجب أن يحتوي الكبد السليم على القليل من الدهون أو لا يحتوي على دهون على الإطلاق.

ويعتبر هزال العضلات أحد "المضاعفات الرئيسية" لمرض الكبد في المرحلة النهائية.

وتبين أن حدوثه يزداد مع تقدم الحالة، وفقا للمجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.

وأوضحت المجلة، أن الهزال العضلي يعرف بأنه الفقدان التدريجي والمعمم لكتلة العضلات.

وأضافت: "استنزاف العضلات سمة شائعة لأمراض الكبد المزمنة الموجودة في حوالي 40% من مرضى تليف الكبد. تشمع الكبد مشكلة صحية خطيرة مرتبطة بالعديد من المضاعفات، بما في ذلك ضمور العضلات والهيكل العظمي، والذي يؤثر سلبا على النتائج السريرية للمرضى بغض النظر عن وظائف الكبد. ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة الكامنة وراء ضمور العضلات الناجم عن تليف الكبد لم يتم توضيحها".

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وتم اقتراح العديد من الآليات لتوضيح دور العضلات في تليف الكبد. وأحد الأسباب الرئيسية لهدر العضلات في تليف الكبد هو دخول المرضى إلى مرحلة تقويضية بين عشية وضحاها.

وتحدث هذه المرحلة من الصيام بعد أربع إلى اثنتي عشرة ساعة من تناول الطعام بسبب نقص مخازن الجليكوجين في الكبد. وعندما يدخل الجسم في حالة تقويضية، فإنه ينهار أو يفقد الكتلة الكلية، في كل من الدهون والعضلات.

ويُعتقد أيضا أن ضعف تخليق البروتين العضلي يساهم في تفاقم هزال العضلات في أمراض الكبد.

وقد تشمل الأسباب المحتملة الأخرى الغثيان والشبع المبكر الناجم عن تراكم الاستسقاء، أو خلل حركة الأمعاء مما يساهم في سوء تناول المغذيات لدى هؤلاء المرضى.

وأخيرا، يعد سوء الهضم عنصرا مهما آخر في انخفاض الامتصاص المعوي لدى هؤلاء المرضى. ووفقا لعيادة كليفلاند، يمكن أن يتسبب الهزال العضلي بسبب أمراض الكبد في ظهور ذراع أو ساق أصغر من الأخرى.

وبالمثل، قد يعاني الشخص من ضعف في أحد الأطراف، أو تنميل ووخز.

وبشكل عام، مع تفاقم ضمور العضلات، يجد الأفراد صعوبة متزايدة في البلع أو التحدث أو المشي أو الحفاظ على التوازن.

ولسوء الحظ، يمكن أن تكون الأعراض بطيئة في التطور في أمراض الكبد، ما يعني أنه غالبا ما يتم التقاطها في مراحل لاحقة.

ومع ذلك، قد تكون الأعراض غائبة أيضا حتى في المرحلة المتقدمة من تليف الكبد، حيث يظل بعض الأشخاص بدون أعراض لسنوات قبل اكتشاف حالتهم. وذلك لأن الكبد لا يزال قادرا على أداء وظيفته في المراحل المبكرة من تليف الكبد، ولا تبدأ وظيفته بالضعف إلا بعد انتشار تليف الكبد. والأعراض الأولى التي قد يعاني منها المرضى في هذه المرحلة هي التعب والنزيف وسهولة الكدمات واليرقان.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يتم التعرف على الحالة إلا أثناء الاختبارات أو الحالات غير ذات الصلة.

المصدر: إكسبريس