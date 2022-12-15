الصحة العالمية تأمل أن يشهد 2023 نهاية حالتي طوارئ لمرضين معديين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها بأن يشهد العام المقبل الإعلان عن نهاية حالتي طوارئ صحّيتين عالميتين لمرضي كوفيد-19، وجدري القردة.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أعرب المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "بأن لا يظلّ كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ صحّيتين عالميتين في 2023، العام الذي تتوقّع فيه أن ينهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة".

وأضاف أنّ أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة كوفيد-19 هو أنّه يتعيّن على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشّى بشكل مفاجئ مرض معدٍ.

وأشار المدير العام إلى أن "عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي خُمس ما كان عليه قبل عام".

وأوضح أنّه "في الأسبوع الماضي، توفّي أقلّ من 10 آلاف شخص" من جراء كوفيد-19، مشدّداً على أنّه لا يستهين بهذا الرقم و"لا يزال بإمكان كلّ الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ أرواح".

لكنّ المدير العام شدّد على أنّ "هذا الفيروس لن يختفي. إنه موجود ليبقى، وسيتعيّن على كلّ الدول أن تتعلّم كيفية التعامل معه إلى جانب أمراض الجهاز التنفّسي الأخرى".

وتابع "سنواجه العديد من الشكوك والتحدّيات في 2023. في البلدان المنخفضة الدخل، تمّ تطعيم واحد فقط من بين كلّ خمسة أشخاص".

وفي ما يتعلّق بجدري القردة، أشار تيدروس إلى أنّ هذا الوباء فاجأ العالم، وأنه سجّلت حتّى اليوم أكثر من 82 ألف إصابة بجدري القردة في 110 دول، لكنّ معدّل الوفيات الناجمة عن هذا المرض ظلّ منخفضا إذ لم تتعد الحصيلة 65 وفاة في العالم أجمع.

المصدر: "أ ف ب"