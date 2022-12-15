وزير الصحة الروسي: ارتفاع متوسط العمر في روسيا أكثر من المستهدف بعامين

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ارتفاع متوسط العمر في روسيا أكثر من المستهدف بعامين حسب الإحصاءات المسجلة منذ 2021، على خلفية تطور نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقال موراشكو في منتدى "عيادتي" إن المؤشرات في نهاية نوفمبر أظهرت أن متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا ارتفع منذ نهاية عام 2021 بأكثر من 2.3 سنة.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا خلال المنتدى إلى أن متوسط ​​العمر في موسكو بلغ 77.9 عام، وهو تقريبا المتوسط المستهدف لعام 2030.

ولفتت إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع في عموم روسيا يجب أن يسجل 78 عاما بحلول عام 2030.

المصدر: نوفوستي