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بريطانيا.. وفاة 19 طفلا جراء إصابتهم بالمكورات العقدية

الصحة

بريطانيا.. وفاة 19 طفلا جراء إصابتهم بالمكورات العقدية
Globallookpress Stephen Chung/Xinhua
صورة من الأرشيف
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية أن عدد وفيات الأطفال جراء إصابتهم بعدوى المكورات العقدية بلغ 19 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان لها، يوم الخميس، إلى تسجيل 74 وفاة بعدوى المكورات العقدية في انجلترا، بما في ذلك 16 حالة وفاة للأطفال دون سن الـ 18 عاما.

وسجلت كذلك وفيات 3 أطفال أخرين في ويلز وإيرلندا الشمالية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب العدوى بين الأطفال إلى 19 حالة خلال الفترة بين 12 سبتمبر الماضي و11 ديسمبر الجاري.

وأدرجت السلطات البريطانية المضادات الحيوية الفعالة ضد العدوى العقدية من مجموعة A على قائمة الأدوية التي يحظر تصديرها إلى الخارج، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.

المصدر: نوفوستي

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