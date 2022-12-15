مصر.. آلاف الموظفين يتعاطون المخدرات

تحدث مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، عمرو عثمان، حول فصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله بعد عام من تطبيق القانون.

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وقال مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إنه منذ بداية التطبيق الفعلي لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تقدم نحو 17 ألف موظف للعلاج من إدمان المواد المخدرة طواعية، واصفا ذلك الرقم بنقطة التحول الإيجابية.

وأوضح: "القانون يطبق خلال سنة ماضية بفاعلية كبيرة جدًا وحقق النتائج المرجوة منه، وأهم تلك النتائج تقدم الموظفين للعلاج ما يقرب من 17 ألف موظف تقدم للعلاج طواعية خلال عام من تطبيق القانون بالجهاز الحكومي والجهات ذات النفع العام، التي يطبق عليهم القانون كالعاملين بالمدارس الخاصة والجامعات والحضانات، وغيرها".

ووفقا للقانون لا يستطيع الموظف الحصول علي ترقية بالعمل أو يتم نقله أو ندبه أو تعينه وشغل الوظيفة إلا قبل خضوع لتحليل تعاطي المخدرات، وذلك علي مستوي كافة التدرجات الوظيفية بجانب الحملات المفاجئة التي نقوم بها كلها أثر بشكل إيجابي علي فعالية القانون.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أن نسب التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري في الدولة انخفضت بشكل ملحوظ علي مدار العاميين الماضيين الي 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، وخضع لتحليل كشف تعاطي الإدمان نحو 700 ألف موظف منذ عام 2019 وحتي الآن، مشيرًا إلي أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة بالوتيرة نفسها بعد تحقيق نجاحات بالاستدامة وخضوع نحو 200 ألف موظف للكشف سنويا.

يشار إلي أن قانون رقم 73 لسنة 2021، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، يتم تطبيقه علي الجهاز الإداري للدولة، وكافة الجهات ذات النفع العام، مثل الجامعات الخاصة، الأندية، المستشفيات الخاصة، مؤسسات الرعاية، الحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، شركات القطاع العامة، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، والمدارس.

المصدر : القاهرة 24