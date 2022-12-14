"تلقيت اللقاح".. بوتين يحذّر من ارتفاع معدلات الإصابات بالإنفلونزا في روسيا

حذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من ارتفاع معدلات الإصابات بالرشح والإنفلونزا في البلاد، وأعلن أنه حصل مؤخرا على اللقاح للوقاية من تلك الأمراض.

وخلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو ضم مسؤولين عن قطاع الصحة الروسي قال بوتين: "لسوء الحظ فإن معدلات الإصابات بالرشح والإنفلونزا تتزايد بنسبة 30-35% أسبوعيا في الفترة الأخيرة".

وأعلن بوتين خلال الاجتماع أنه حصل مؤخرا على اللقاح المطلوب للوقاية من تلك الأمراض، وطلب من رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "Rospotrebnadzor"،آنا بوبوفا تقديم تقرير عن الوضع الوبائي في البلاد.

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ومن جانبها أشارت بوبوفا إلى عدة نقاط حول الوضع الوبائي في روسيا منها:

-ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا للأسبوع الرابع على التوالي في روسيا، مشيرة إلى أن الإصابات آخذة بالازدياد.

- عودة الإصابات بفيروس إنفلونزا الخنازير "H1N1" إلى روسيا بعد اختفائها لست سنوات.

وأشارت بوبوفا إلى أن 52% تقريبا من سكان روسيا (نحو 75.1 مليون شخص) تم تطعيمهم ضد أمراض الإنفلونزا، وبلقاحات روسية تقاوم تماما الفيروسات المنتشرة في البلاد.

وذكرت بوبوفا أن روسيا ما تزال من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث تغطية اختبارات فيروس كورونا، ونوهت إلى أن ما يقارب 600 مدرسة في البلاد أوقفت مؤخرا العملية التعليمية فيها مع ارتفاع معدلات الإصابات بالأمراض التنفسية الفيروسية الحادة.

المصدر: وكالات روسية