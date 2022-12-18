خبيرة تغذية تنصح مرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم بالتخلي عن بعض الأطعمة

نصحت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم بعدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة والمشروبات الكحولية ليلة رأس السنة.

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وتشير الأخصائية إلى أن على كل من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم التخلي عن تناول الأجبان، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، ما يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما تنصح بعدم تناول اللحوم المعالجة والسلطات المحتوية على المايونيز واستبدالها بسلطات تحتوي على لحم صدر الدجاج أو لحم البقر الخالي من الدهون، كما يمكنهم تناول لبن الزبادي بدلا من المايونيز.

وتضيف: بصورة عامة لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول المشروبات الكحولية، وخاصة في فترة تفاقم حالته، لأن الكحول يسبب جفاف الجسم والتسمم، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم، وبالتالي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"