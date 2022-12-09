وكالة تحذّر: الأدوية الأوروبية تفقد فعاليتها ضد متغيرات فيروس كورونا

حذّرت وكالة الدواء الأوروبية من أن الأدوية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي والقائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، قد لا تكون فعّالة ضد الطفرات الجديدة لفيروس كورونا.

وأصدرت الوكالة الأوروبية هذا التحذير اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن "هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة مصمّمة لتحييد الفيروس عن طريق الارتباط ببروتين سبايك على سطحه".

وأضافت في تحذيرها: "ومع ذلك، فإن السلالات الجديدة لديها طفرات في هذا البروتين يُمكن أن تقلل من قدرة الأجسام المضادة على الارتباط به."

وتظهر الأبحاث المخبرية الحديثة أن الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تستهدف "بروتين السنبلة" spike proteins، غير فعّالة في تحييد المتغيرات من سلالة أوميكرون، وغيرها من الطفرات التي من المتوقع أن تصبح مهيمنة في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: تاس