معهد الإنفلونزا الروسي يتوقع ارتفاع عدد الإصابات بالإنفلونزا في روسيا بحلول عطلة رأس السنة

قد يرتفع عدد الإصابات بالإنفلونزا في روسيا بحلول عطلة رأس السنة وذلك بسبب سفر وانتقال الناس عبر أراضيها عشية العيد وبعده.

أعلن ذلك، دميتري ليوزنوف، مدير معهد الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية.

إقرأ المزيد

وقال:" أتوقع أن يقوم المواطنون نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل بالسفر والانتقال من منطقة إلى أخرى لزيارة عائلاتهم وذويهم وسيجلبون معهم كميات كبيرة من الفيروسات، ما سيساعد في إصابة الآخرين وارتفاع عدد المصابين بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن من الصعب التنبؤ في تطور الأوضاع الوبائية في البلاد، بينما قال: "لا أظن أن الوباء سيتطور بموجات".

هذا وأعلنت، أنا بوبوفا، رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية في مقابلة أجرتها معها يوم 9 ديسمبر قناة "روسيا – 24" التلفزيونية أن الإصابات بالإنفلونزا في روسيا ستبلغ ذروتها في عطلة رأس السنة، وأشارت إلى أن 74 منطقة روسية قد سجلت فيها حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير.

مع ذلك فإن وتائر ارتفاع الإصابات بعدوى "كوفيد – 19" أزدادت" حسب بوبوفا، في روسيا في الآونة الأخيرة بنسبة 11.6%.

المصدر: نوفوستي