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الصحة العالمية: مناقشة مسودة معاهدة الاستعداد للأوبئة ستنطلق في فبراير

الصحة

الصحة العالمية: مناقشة مسودة معاهدة الاستعداد للأوبئة ستنطلق في فبراير
Globallookpress Xinhua/Chen Junxia
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مناقشة مسودة المعاهدة الدولية حول الاستعداد للأوبئة والتعامل معها، من المقرر أن تبدأ في فبراير 2023.

وأكدت المنظمة يوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء اتفقت على "وضع المسودة الأولى لمعاهدة ملزمة قانونيا لحماية العالم من الأوبئة المقبلة".

ومن المقرر عقد أول اجتماع بهذا الخصوص في 23 فبراير المقبل.

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وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال دورة هيئة التفاوض الحكومية المشتركة التي جرت في جنيف خلال الفترة بين 5 و7 ديسمبر، والتي تجمع 194 دولة ذات العضوية في منظمة الصحة العالمية.

وقال الرئيس المناوب للهيئة، الهولندي رولاند دريس، إن "الدول بعثت بإشارة واضح أن العالم يجب أن يكون أكثر استعدادا وأن يكون لديه تنسيق أفضل من أجل حماية الناس حول العالم من تكرار وباء كوفيد-19".

وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن المعاهدة الجديدة ستساهم في سد الثغرات التي كشف عنها وباء كوفيد-19.

المصدر: تاس

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