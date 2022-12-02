تباع تحت مسميات عدة.. الاتحاد الأوروبي يحظر أدوية قد تؤدي إلى الوفاة

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية حظر أدوية السعال السائلة التي تحتوي على "فولكودين" في دول الاتحاد، لأنها قد تتسبب برد فعل تحسسي خطر في حال خضوع المريض لتخدير عام.

وقد تنطوي هذه السوائل التي تعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، على مخاطر حتى لو تمّ تناولها قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة.

وأشارت الوكالة الأوروبية للأدوية، في بيان أعلنت فيه قرارها الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد حصوله على الموافقة الإدارية، إلى أن "تناول الـ"فولكودين" في الأشهر الـ 12 التي تسبق الخضوع للتخدير، قد يتسبب أثناء تخدير المريض برد فعل تحسسي مفاجئ وخطر وقد يؤدي إلى الوفاة".

وكانت هذه الأدوية التي بدأ استخدامها في خمسينات القرن الماضي، لا تزال تباع في بلجيكا وكرواتيا وفرنسا وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا، تحت مسميات عدة بينها "دايميتان" و"بايوكاليبتول" و"برونكالين".

إلا أن السلطات الصحية الفرنسية أعلنت في سبتمبر سحب تراخيص تسويق هذه الأدوية السائلة، لافتة إلى أن تلك التي سبق أن وزعت على الصيدليات أو المراكز الصحية سيتم سحبها من الأسواق.

المصدر: أ ف ب