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حمية غذائية تقلل من مخاطر تطور أمراض القلب

الصحة

حمية غذائية تقلل من مخاطر تطور أمراض القلب
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أجرى باحثون في Beth Israel Deaconess الطبي في الولايات المتحدة، دراسة علمية، أظهرت نتائجها أن اتباع نظام غذائي صحي يقلل من تطور أمراض القلب بنسبة 10 بالمئة.

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ويشير موقع المركز، إلى أنه وفقا لتوصيات الخبراء، يجب أن يتضمن النظام الغذائي كمية كبيرة من الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة الدسم.

وقد اكتشف الباحثون في هذه الدراسة التي شارك فيها 459 شخصا من البالغين أعمارهم 22-75 عاما من كلا الجنسين، أن مثل هذا النظام الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 10 بالمئة للرجال و13 بالمئة للنساء .

ويقول الباحث الدكتور ستيفين جوراشيك: " التغذية الصحية هي أحد مكونات نمط الحياة الضرورية لتقليل عوامل خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول".

ويذكر أن علماء جامعة ميشيغان ومعهد فرجينيا للتكنولوجيا، اعتبروا الإدمان على الوجبات السريعة والحلويات مماثلا للإدمان على التدخين. لأنهم غر قادرين على التقليل من تناول الأطعمة غير الصحية، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وامراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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