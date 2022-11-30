 
مباشر

طبيب روسي يوضح ما إذا كان هناك ارتباط بين الأرق والسرطان

الصحة

طبيب روسي يوضح ما إذا كان هناك ارتباط بين الأرق والسرطان
Gettyimages.ru ASKA
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9x0

كشف الدكتور الكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، ما إذا كان الأرق يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

إقرأ المزيد
طبيب روسي يوضح لماذا يسبب العمل الليلي الإصابة بالأورام
طبيب روسي يوضح لماذا يسبب العمل الليلي الإصابة بالأورام


ووفقا له، أي مشكلة من مشكلات النوم- قلة النوم أو النوم فترات طويلة- لها نفس الخطورة على الصحة. لأنها تسبب اختلال عملية إنتاج هرمون الغدة الصنوبرية- الميلاتونين. ونقص هذا الهرمون يرتبط مباشرة بأمراض معينة، وبصورة خاصة بأمراض الأورام، مثل سرطان الثدي وغيره.

ويضيف، لذلك يجب أن ينام الإنسان فترة كافية ليحافظ على صحة جيدة.

المصدر: فيستي. رو

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا