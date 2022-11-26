الأولى في المنطقة.. زراعة ناجحة للخلايا الجذعية في أبوظبي لمريضة بالتصلب اللويحي

نجح "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية" بأول زراعة للخلايا الجذعية في المنطقة لمريضة بـ"التصلب اللويحي"، ما يؤشّر على التقدم الكبير في مجال العلاج الخلوي لأمراض السرطانات وأمراض المناعة.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن المريضة التي خضعت للجراحة في وقت سابق من نوفمبر الحالي، أظهرت تحسّنا ملموسا في حالتها العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج الذي تم تطبيقه من قبل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية يهدف إلى إعادة ضبط النظام المناعي لدى المريض، كما ويمكن الاستفادة منه لعلاج حالات انتكاس التصلب اللويحي

وقال الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز الذي حققناه وبفضله بات مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أول مركز في المنطقة يجري زراعة نخاع العظام لدى مريض يعاني من التصلب اللويحي".

وأضاف: "نعتز بتقديم مثل هذا العلاج في أبوظبي لإنقاذ حياة الكثير من المرضى، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: الإمارات اليوم