الصين تبني مركزا ضخما للحجر الصحي من كورونا في مدينة غوانزو

أفاد موقع "يانتشينباي" الإخباري الصيني بأن الصين تقوم ببناء مركز حجر صحي بسعة 80 ألف سرير في مدينة غوانزو بمحافظة غوانغدونغ بجنوب البلاد.

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وأضاف الموقع أن بناء مركز "نانشا" للحجر الصحي يجري في التجمع السكني فانسينشا بالمحافظة، موضحا أن اختيار هذه المنطقة تم نظرا لأنها منطقة مسطحة ومناسبة للبناء، فلا توجد حولها أحياء سكنية، في حين يستغرق الوصول من وسط مدينة غوانزو إلى المركز بالسيارة حوالي ساعة واحدة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 815 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء 530 مترا مربعا. ووفق مشروع البناء سيضم المركز 21870 غرفة مخصصة للحجر الصحي. وبعد انتهاء أعمال البناء ستتسع هذه الغرف لما يصل إلى 80 ألف شخص في آن واحد.

وحتى 23 نوفمبر الجاري كان هناك في مدينة غوانزو 1120 سريرا للعاملين الطبيين، ومبنيان بهما 96 مكتبا، بالإضافة إلى 1300 غرفة للحجر الصحي جاهزة للعمل.

وإضافة إلى بناية المركز نفسه، هناك أيضا نقاط لجمع النفايات، ومناطق لوقوف السيارات وتعقيم الحافلات، ومداخل ومخارج مختلفة للأشخاص المعزولين.

وأثناء فترة استمرار جائحة كورونا كانت مدينة غوانزو تواجه عدة موجات كبيرة لتفشي الفيروس. وتصل إلى هذه المدينة طائرات من الخارج، بما فيها رحلة شركة "أيرفلوت" الروسية من موسكو.

وأعلنت السلطات المحلية في المدينة مؤخرا عن ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية ومكافحة انتشار المرض، لذلك سيزداد في المدينة عدد المراكز الطبية المخصصة للحجر الصحي بشكل دائم.

المصدر: نوفوستي