بعد انتشار الفيروس المرعب في مصر.. طبيب يكشف لـRT تفاصيل المرض

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح بالقاهرة، أنه يصعب التفرقة بين أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وأعراض فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ RT ، أنه بسبب متحورات فيروس كورونا تشابه في أعراضه مع أعراض كافة الفيروسات التي تصيب الانسان خلال فصل الشتاء، وهي فيروسات البرد والإنفلونزا والمخلوي التنفسي، وجميعها تشبه أعراض دور البرد الطبيعي.

وأوضح أنه لا يمكن التأكد من الإصابة بفيروس كورونا أو أي نوع أخر من الفيروسات، إلا عن طريق الأشعة المقطعية، أو إجراء المسحات، مشيرا إلى أنه يجب على أي شخص تظهر عليه الأعراض أن يقوم بعزل نفسه لمدة 5 أيام.

وأضاف أن 80 % من الحالات المصابة تتعافى تلقائيا، فيما 20 % فقط من الحالات هي من تحتاج إلى زيارة الطبيب، والخضوع لبروتوكول علاجي وفقا لحالة المصاب.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد قالت إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة أجرى مسحا على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.

المصدر: RT