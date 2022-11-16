 
مباشر
عاجل
البنتاغون: المعلومات الأمريكية تعزز استنتاجات وارسو بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا مصدره أوكرانيا

بعد انتشار الفيروس المرعب في مصر.. طبيب يكشف لـRT تفاصيل المرض

الصحة

بعد انتشار الفيروس المرعب في مصر.. طبيب يكشف لـRT تفاصيل المرض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6rs

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح بالقاهرة، أنه يصعب التفرقة بين أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وأعراض فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
تعرف على
تعرف على "الفيروس المخلوي التنفسي" المثير للفزع في مدارس مصر

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ RT ، أنه بسبب متحورات فيروس كورونا تشابه في أعراضه مع أعراض كافة الفيروسات التي تصيب الانسان خلال فصل الشتاء، وهي فيروسات البرد والإنفلونزا والمخلوي التنفسي، وجميعها تشبه أعراض دور البرد الطبيعي.

وأوضح أنه لا يمكن التأكد من الإصابة بفيروس كورونا أو أي نوع أخر من الفيروسات، إلا عن طريق الأشعة المقطعية، أو إجراء المسحات، مشيرا إلى أنه يجب على أي شخص تظهر عليه الأعراض أن يقوم بعزل نفسه لمدة 5 أيام.

وأضاف أن 80 % من الحالات المصابة تتعافى تلقائيا، فيما 20 % فقط من الحالات هي من تحتاج إلى زيارة الطبيب، والخضوع لبروتوكول علاجي وفقا لحالة المصاب.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد قالت إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة أجرى مسحا على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا