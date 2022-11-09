العلماء يشرحون سبب إصابة رجل بـ"كوفيد-19" لأكثر من 400 يوم!

يبدو أن البلدان المحرومة من اللقاحات والعاملين الأساسيين الذين يحافظون على سلامة الناس والاقتصادات وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة، معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بـ "كوفيد-19".

كما أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من المرض أو العلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائي، هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى التي تستمر لأشهر، وفي ذلك الوقت يمكن للفيروس أن يطور طفرات جديدة.

ويكمن الخطر بالنسبة لنا جميعا في أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول للقضاء على الفيروس، زاد الوقت الذي يمنحه فرصة ظهور متغيرات "كوفيد" الجديدة.

ووصف فريق من الباحثين في المملكة المتحدة الآن سلسلة من الإصابات المزمنة بـ "كوفيد-19"، بما في ذلك رجل أصيب بالعدوى لأكثر من 400 يوم. وأخيرا، جاءت نتيجة اختباره سلبية بعد أن كشف التسلسل الجيني عن سلالة الفيروس التي أصيب بها - وما العلاج الذي يحتاجه.

وبقيادة طبيب الأمراض المعدية لوك بلاغدون سنيل من Guy's وNHS Foundation Trust، كان الفريق يحقق في العدوى المستمرة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، ويتطلعون إلى فهم الطفرات التي تحدث وما إذا كانت المتغيرات الجديدة تتطور بمرور الوقت.

وفي وقت سابق من هذا العام، علمنا أن شخصا عولج من قبل الفريق نفسه، ثبتت إصابته بـ SARS-CoV-2 لمدة 505 أيام قبل وفاته - وهي أطول إصابة معروفة لـ "كوفيد-19".

ويصف تقرير الحالة الأخير هذا رجلا يبلغ من العمر 59 عاما أصيب بـ "كوفيد-19" لأول مرة في ديسمبر 2020. وأظهر التسلسل الجينومي أنه يحمل سلالة مبكرة من الفيروس كانت منتشرة في المملكة المتحدة في ذلك الوقت.

وتختلف عدوى فيروس كورونا المزمنة عن "كوفيد" الطويل، حيث يستمر مزيج مثير من الأعراض لفترة طويلة بعد انحسار العدوى الحادة لأسباب لا يزال العلماء يكافحون لفهمها.

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وخلال الوباء، استخدم الباحثون التسلسل الجيني لتتبع أصول تفشي "كوفيد-19"، وفك السلالات المختلطة للفيروس، واكتشاف المتغيرات الجديدة.

وفي هذا التقرير، يصف سنيل وزملاؤه كيف يستخدمون نتائج التسلسل الجيني، التي يتم تسليمها في غضون 24 ساعة، لتخصيص علاجات للأشخاص المصابين بعدوى مستمرة من "كوفيد-19"، وأخيرا تخليص أجسامهم من الفيروس.

وتصف الورقة ست حالات، بينهم رجل يبلغ من العمر 59 عاما.

ومع ضعف جهاز المناعة بعد عملية زرع الكلى، لم يتمكن جسم الرجل من التخلص من الفيروس، ومع ظهور أعراض خفيفة ومتقطعة فقط، لم يكن مؤهلا للعلاجات المستخدمة للوقاية من الحالات الشديدة لـ "كوفيد-19" أو علاجها.

وكانت نتيجة اختباره إيجابية في فبراير 2021 ومرة ​​أخرى في يناير 2022، في كل مرة بنفس نوع الفيروس: B.1.177.18. وبمرور الوقت، ظهرت مجموعة من الطفرات في الفيروس بمعدل متوقع مع SARS-CoV-2 - لذلك لا شيء خارج عن المألوف هناك، فقط أنه يؤكد ميل الفيروس إلى التغيير.

وبينما يعتقد الباحثون أن حالات العدوى المزمنة هذه نادرة، إلا أنه يصعب علاجها لأن الظهور المستمر للمتغيرات الجديدة قد جعل العلاجات المعادلة بالأجسام المضادة غير فعالة.

وبمجرد أن علم الباحثون أن الرجل مصاب بعدوى مزمنة، تلقى علاجا مركبا بأجسام مضادة أحادية النسيلة فعالة ضد السلالات المبكرة، والتي تخلصته أخيرا من الفيروس، بعد 411 يوما من تشخيصه لأول مرة.

وتشمل الحالات الأخرى التي وصفها سنيل وزملاؤه الحالات التي كشف فيها التسلسل الجيني عن سلالات "كوفيد-19" التي أصيب بها الأشخاص، وما إذا كانت عدوى منفصلة أو مزمنة، وما هي الطفرات التي اكتسبها الفيروس - ما يسمح للأطباء باختيار العلاج المناسب.

ولا تزال فرق الرعاية تراقب عن كثب عددا قليلا من المرضى خلال فترة شفائهم. وتشكل متغيرات "أوميكرون" الفرعية تهديدا جديدا، حيث أن بعض السلالات تحبط جميع علاجات الأجسام المضادة المتاحة.

ويقول سنيل: "لا يزال بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والإصابة بالعدوى بشكل مستمر. وما زلنا نعمل لفهم أفضل طريقة لحمايتهم وعلاجهم".

ونُشر التقرير في مجلة Clinical Infectious Diseases.

المصدر: ساينس ألرت