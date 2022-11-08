العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تمنع فقدان البصر!

أظهرت دراسة جديدة أن العقاقير المخفضة للكوليسترول قد تقلل من خطر تدهور البصر المرتبط بالعمر.

ويعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر الشديد بين كبار السن.

وأظهرت دراسة جديدة الآن أن الاستخدام المنتظم لأدوية خفض الكوليسترول والسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين التنكسية بأكثر من الخمس.

وشهدت الدراسة أن الباحثين يجمعون معلومات من 14 دراسة لتقييم تأثير الأدوية على خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي اللاصق (AMD).

وقام الخبراء، بقيادة فريق من مستشفى جامعة بون في ألمانيا، بفحص الدراسات التي شملت ما يقرب من 40 ألف شخص من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وروسيا.

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وكان المشاركون فوق سن الخمسين ويتناولون نوعا واحدا على الأقل من الأدوية من أجل: خفض الكوليسترول - بما في ذلك الستاتين؛ السيطرة على مرض السكري - بما في ذلك الأنسولين؛ للسيطرة على الالتهاب - باستثناء المنشطات؛ أو دواء لعلاج اضطرابات الحركة الناجمة عن مرض التنكس العصبي.

وتم تشخيص حوالي 9332 شخصا مشاركا في الدراسة مع AMD.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بمرض AMD مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا هذه الأدوية.

وفي الوقت نفسه، بدا أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسيطرة على مرض السكري لديهم مخاطر أقل بنسبة 22%.

ولم يتم العثور على مثل هذه الارتباطات للأنواع الأخرى من الأدوية التي يتناولها الأشخاص المشاركون في الدراسة.

وتعد AMD هي حالة شائعة لا تسبب العمى التام ولكن يمكن أن تجعل الأنشطة بما في ذلك القراءة والتعرف على الوجوه صعبة، وفقا لـ NHS.

وتقدر المؤسسات الخيرية أن حوالي 600000 شخص في المملكة المتحدة و11 مليون في الولايات المتحدة لديهم AMD.

ويحدث هذا نتيجة تلف البقعة، الجزء الأوسط من الشبكية، الطبقة الرقيقة من الأنسجة الموجودة في مؤخرة العين التي تحول الضوء إلى إشارات للدماغ.

وقال الباحثون: "تشير دراستنا إلى وجود ارتباط بين الاستخدام الجهازي للأدوية الخافضة للدهون (LLD) والأدوية المضادة لمرض السكر مع انخفاض انتشار AMD عبر العديد من الدراسات الجماعية الأوروبية". وأكدوا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفحص النتائج.

ونشرت النتائج في المجلة البريطانية لطب العيون.

المصدر: ديلي ميل