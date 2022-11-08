لأول مرة منذ 9 سنوات.. اكتشاف إصابات بالسعال الديكي في بوليفيا

أعلنت السلطات البوليفية عن اكتشاف 4 حالات إصابة بمرض السعال الديكي في مقاطعة سانتا كروز بوسط البلاد، للمرة الأولى في 9 سنوات.

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وأكد وزير الصحة البوليفي جيسون أوزا، أن العمل على وقف انتشار المرض قد بدأ، مضيفا أن الوزارة تمتلك كل ما تحتاجه للتشخيص واللقاحات والكوادر الطبية الضرورية.

يشار إلى أن الإصابات بمرض السعال الديكي في بوليفيا سجلت لأول مرة منذ 9 سنوات.

السعال الديكي عدوى شديدة في الجهاز التنفسي تتميز بحدوث نوبات حادة من السعال، يتبعها شهيق حاد الصوت يشبه صيحة الديك، وهو مرض يصيب الأطفال في المقام الأول، ويمكن الوقاية منه باللقاحات.

المصدر: نوفوستي