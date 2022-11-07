"ديلي تلغراف": بعض مرضى الحالات الحرجة في بريطانيا ينتظرون وصول الإسعاف نحو 59 ساعة أحيانا!

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" عجز طواقم الإسعاف البريطانية عن الاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت المناسب ووصولها بعد عدة ساعات، وأيام أحيانا بسبب نقص الموارد البشرية والمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العجز المرفوض وغير المبرر يؤدي إلى خلل في نظام الرعاية الصحية، ووفاة العديد من المرضى.

وأضافت أن وصول طواقم الإسعاف لحالات النوبة القلبية والسكتات الدماغية، يستغرق أكثر من 24 ساعة، ويزيد عن ذلك في الحالات الأقل خطورة، علما أن وقت الاستجابة لا يجب أن يتجاوز الـ18 دقيقة.

وذكرت مصادر طبية أن أكثر من 50 ألف شخص في المملكة المتحدة توفوا بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية منذ بداية جائحة كورونا، وأن العديد من هذه الحالات ناتج عن تأخر وصول طواقم الإسعاف، التي استغرق وصولها في بعض الأحيان أكثر من 59 ساعة.

وتطرقت الصحيفة إلى الاستجابة المتأخرة لرقم الطوارئ التي تستغرق أكثر من 50 دقيقة أحيانا.

وفي يوليو الماضي، أجرت مؤسسة الصحة البريطانية دراسة تبين، أن واحدة من كل عشر سيارات إسعاف تقل مرضى تعلق خارج المستشفيات بانتظار إذن الدخول لمدة ساعة على الأقل.

المصدر: RT