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السعودية.. وزارة الصحة تؤكد أهمية ارتداء الكمامة لمصابي الإنفلونزا الموسمية

الصحة

السعودية.. وزارة الصحة تؤكد أهمية ارتداء الكمامة لمصابي الإنفلونزا الموسمية
Sputnik
السعودية
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أكدت وزارة الصحة في السعودية على أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية الآخرين من العدوى.

وأفادت بأن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصا أثناء التواجد في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وأفراد المجتمع.

وأكدت أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تذكر.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت الصحة السعودية ارتفاع حالات العدوى بفيروس الإنفلونزا الموسمية.

ووجهت حينها نصائح بضرورة الوقاية عن طريق عدة خطوات ومنها ارتداء الكمامة التي كانت إجبارية خلال فترة وباء كوفيد-19.

المصدر: واس

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