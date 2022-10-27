الأرجنتين تسجل أول حالة إصابة طفل بجدري القردة

أفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية نقلا عن وزارة الصحة في البلاد بتسجيل أول حالة إصابة طفل بفيروس جدري القردة في الأرجنتين.

ويشار إلى أن المصاب هو طفل بالغ 10 سنوات من العمر، يعيش في العاصمة بوينس آيرس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القردة في الأرجنتين 627 إصابة.

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 23 يوليو الماضي أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حال طوارئ صحية عالمية.

وفي أكتوبر الجاري أعلنت المنظمة عن تراجع عدد الإصابات بالفيروس، لكنه أشارت إلى أن الوباء لم ينته بعد، حيث تم تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة في نحو 100 دولة في العالم منذ مايو الماضي.

المصدر: تاس