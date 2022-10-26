وسائل إعلام: انتشار "العدوى الثلاثية" بين الأطفال في الولايات المتجدة

ذكرت شبكة NBC News أن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا حادا في في الإصابة بـ"العدوى الثلاثية" بفيروس الأنفلونزا، والفيروس التنفسي المخلوي (أر سي في)، وفيروس "كوفيد 19" بين الأطفال.

ويشير تقرير بثته القناة إلى أن "كوادر المؤسسات الطبية تشتكي عن تزايد إعداد المرضى في المشافي، ومن نقص الأسرة في الأجنحة. علما بأن ذروة الإصابات بهذه الأمراض تحدث عادة في فصل الشتاء".

ولاحظ موظفو إحدى المؤسسات الكبرى المتخصصة في توفير العلاج، أن النشاط المرضى تضاعف في عياداتها على مدى الأسبوعين الماضيين. في مناطق "رود - ايلاند، ديلافيري"، و"ميني" و"واشنطن" تم شغل أكثر من 90 بالمئة من أسرة مستشفيات الأطفال.

وبحسب القناة، في العديد من الولايات الأخرى، نسب إشغال الأسرة تتراوح ما بين 80 و90%، وسبب المشكلة يعود لإغلاق العديد من أقسام طب الأطفال في جميع أنحاء البلاد، ما أدى لزيادة أعباء الاقسام الموجودة.

المصدر: نوفوستي