دراسة تحذر من خطر ينجم عن شرب كوب من القهوة الجاهزة!

أظهر بحث جديد أن شرب كوب من القهوة الجاهزة مرة واحدة في الأسبوع قد يعرضك لحوالي 90000 جزيء بلاستيكي ضار كل عام تدخل جسمك.

فقد تم العثور على آلاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المشروبات التي تقدم في الأنواع الثلاثة الرئيسية من أكواب الوجبات الجاهزة.

وأطلق كوب واحد ما يقرب من 1500 جسيم بعد استخدامه لخمس دقائق، مع انفصال اللدائن الدقيقة عن الجدار البلاستيكي للكوب. ولكن كلما تُرك الكوب لفترة أطول، زاد عدد الجسيمات المنبعثة.

ويبدو أن تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان غير معروف. والجسيمات البلاستيكية الدقيقة هي أي قطعة من البلاستيك أصغر من 5 مم، ولكن العديد منها أصغر بكثير ولا يمكن رؤيته إلا تحت المجهر.

وكان معظم قطع البلاستيك الدقيق في الدراسة أصغر من 50 ميكرومترا.

إقرأ المزيد

ودرس العلماء ثلاثة أنواع مختلفة من الأكواب البلاستيكية - البولي بروبيلين أو PP، والبولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) والبولي إيثيلين (PE).

وملأوا كل نوع من أنواع الأكواب البلاستيكية الثلاثة بـ 400 مل من الماء، مختوما بورق احباط لمنع دخول المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة في الهواء إلى الكوب، ثم تم رج الكوب لمدة دقيقة واحدة.

ووجدت النتائج أن أعداد جزيئات البلاستيك الدقيقة في الماء تراوحت بين 723 و1489 جسيما/كوب بعد خمس دقائق.

وأنتجت أكواب البولي بروبلين أكبر عدد من الجزيئات، وهو أمر مثير للقلق، نظرا لمدى استخدام هذه المادة على نطاق واسع.

وقال الباحثون من جامعة سيتشوان في مجلة المواد الخطرة: "بناء على النتائج، قدرنا أن الناس قد يبتلعون بدون وعي 37613-89294 من البلاستيك الدقيق سنويا بسبب استخدام كوب بلاستيكي واحد كل 4-5 أيام. وبالنظر إلى الضرر المحتمل للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، يجب أخذ تلوث البلاستيك الدقيق الناتج عن استخدام الأكواب البلاستيكية للمشروبات على محمل الجد".

ويمكن أن تكون أصغر الجسيمات الدقيقة أكثر ضررا بالصحة، حيث من المرجح أن تخترق الخلايا البشرية.

وافترضت مراجعة أجراها علماء في جامعة كينغز كوليدج بلندن عام 2017، أن تناول الجسيمات الدقيقة أو استنشاقها قد يؤدي إلى تراكمها في الجسم بمرور الوقت ويمكن أن يسبب ضغطا على جهاز المناعة.

المصدر: ديلي ميل